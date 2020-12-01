"Дайте ему время": Луческу оценил работу Пирло в Ювентусе перед встречей в Лиге чемпионов
Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился мыслями относительно наставника Ювентуса Андреа Пирло.
"В первом матче Ювентус произвел на меня хорошее впечатление. Матч был напряженным, затем игроки Юве сделали разницу, а мы проиграли 0:2.
Ювентус – Динамо: предматчевая пресс-конференция Андреа Пирло
Такие клубы, как Ювентус и Барселона, созданные для того, чтобы всегда побеждать, особенно в Лиге чемпионов. Дайте Пирло время. В Италии много говорят, а тренер всегда становится козлом отпущения.
Пирло – молодой тренер, ему приходится работать с большими игроками, а потому он в довольно щекотливой ситуации. Однако, я убежден, что его талант и видение игры, качества, которые он проявлял в статусе игрока, передались на тренерский мостик. Считаю, что у Пирло большое будущее в новой роли.
Ювентус пропагандирует атакующий футбол. Есть еще кое-что можно улучшить. Они в матче против нас сделали несколько ошибок. Но стоит сказать, что в целом им тоже не очень везет в сезоне 2020/21", – цитирует Луческу Football Italia.
Заметим, Ювентус будет принимать Динамо уже завтра, 2 декабря, начало в 22:00. Первая встреча завершилась победой итальянцев (2:0).
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