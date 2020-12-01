"В первом матче Ювентус произвел на меня хорошее впечатление. Матч был напряженным, затем игроки Юве сделали разницу, а мы проиграли 0:2.

Ювентус – Динамо: предматчевая пресс-конференция Андреа Пирло

Такие клубы, как Ювентус и Барселона, созданные для того, чтобы всегда побеждать, особенно в Лиге чемпионов. Дайте Пирло время. В Италии много говорят, а тренер всегда становится козлом отпущения.

Пирло – молодой тренер, ему приходится работать с большими игроками, а потому он в довольно щекотливой ситуации. Однако, я убежден, что его талант и видение игры, качества, которые он проявлял в статусе игрока, передались на тренерский мостик. Считаю, что у Пирло большое будущее в новой роли.

Ювентус пропагандирует атакующий футбол. Есть еще кое-что можно улучшить. Они в матче против нас сделали несколько ошибок. Но стоит сказать, что в целом им тоже не очень везет в сезоне 2020/21", – цитирует Луческу Football Italia.

Заметим, Ювентус будет принимать Динамо уже завтра, 2 декабря, начало в 22:00. Первая встреча завершилась победой итальянцев (2:0).

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