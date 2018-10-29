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Дайер заинтересовал Барселону

22 октября 10:38 124 Читати українською
Дайер заинтересовал Барселону
Эрик Дайер / Reuters

К универсалe лондонского Тоттенхэма и сборной Англии Эрику Дайеру активно проявляет интерес испанская Барселона.

"Блаугранас" поставили за цель подписать молодого англичанина, сообщает TeamTalk.

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По информации издания, Дайер поразил скаутов Барсы в недавнем матче сборных Испании и Англии (2:3) в рамках Лиги наций, поэтому каталонцы готовы приобрести центрального полузащитника, который также может сыграть в центре обороны, следующим летом.

В частности, представителей Барселоны поразила отчаянная игра Дайера в одном из эпизодов против капитана принципиального соперника "сине-гранатовых" – мадридского Реала – Серхио Рамоса. Английский универсал на Камп Ноу должен занять позицию опорного хавбека.

В сезоне 2018/19 Эрик Дайер провел за Тоттенхэм 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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