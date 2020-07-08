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Дайер получил строгую дисквалификацию за драку с фанатом

14:44 - Читати українською
Дайер получил строгую дисквалификацию за драку с фанатом
Эрик Дайер / Reuters

Универсал лондонского Тоттенхэма Эрик Дайер дисквалифицирован за инцидент, случившийся после матча Кубка Англии против Норвича в марте.

26-летний исполнитель получил дисквалификацию на 4 матча, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации.

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Дайер получил бан за приступ гнева после кубкового поражения от Норвича. Тогда защитник "шпор" после финального свистка побежал на трибуны, чтобы выяснить отношения с одним из фанов. Видео инцидента стало вирусным в сети. Как следствие, Дайер был обвинен в недостойном поведении, которое несло угрозу. Кроме дисквалификации, игрок сборной Англии должен уплатить штраф в размере 40 тысяч фунтов.

Отметим, что потеря Эрика Дайера серьезно огорчит наставника Тоттенхэма Жозе Моуринью. Последние 8 матчей лондонцев универсал сыграл без замен.

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Теги
Англия Кубок Англии Футбольная ассоциация Англии (FA) Кубок Англии 2019/20 Эрик Эрик Дайер Тоттенхэм Тоттенхэм
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