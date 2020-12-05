"Моуринью имеет колоссальное присутствие. Его успех в игре – это то, чего клуб не видел раньше, поэтому его влияние огромно.

Моуринью: Лига Европы не мотивирует некоторых игроков Тоттенхэма

На самом деле он первый, кто в случае необходимости проявляет серьезность, и первый, кто смеется, когда для этого подходящее время. Это идеально, поскольку абсолютно правильно. Да, Жозе любит тебя задеть. Он знает, как получить ответную реакцию, и наслаждается конфликтом, когда все идет наперекосяк", – цитирует англичанина Daily Mail.

Отметим, что Эрик Дайер после назначения португальского специалиста стал одним из стержневых исполнителей "шпор". В нынешнем сезоне в его активе 13 матчей во всех турнирах.

Помста з минулого для Реала та Ман Юнайтед, нова німецька класика та дербі Північного Лондона: топ-5 матчів євровікенду