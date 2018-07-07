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Дайер: Англии рано задумываться о титуле

22:05 42 Читати українською
Дайер: Англии рано задумываться о титуле
Англия – Швеция / Getty Images

Хавбек сборной Англии Эрик Дайер прокомментировал победу своей команды над шведами в 1/4 финала ЧМ-2018.

"В матче со шведами мы показали свой уровень, на который и ожидали. Хотя, безусловно, нам еще нужно совершенствовать свою игру.

Готова сборная Англии завоевать титул? Нет, мы готовы к полуфиналу чемпионата мира, кто бы ни стал нашим соперником. А о титуле нам рано задумываться", – цитирует Эрика Дайера Риа-Спорт.

В 1/4 финала чемпионата мира-2018 Англия уверенно обыграла Швецию и вышла в следующий раунд. К слову, это лишь третий в истории Англии выход в полуфинал Мундиаля. Следующим соперником "трех львов" станет Хорватия или Россия.

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ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
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Швеция - Англия ЧМ 2018 Англия Англия Эрик Дайер Эрик Дайер
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