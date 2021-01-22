Победа Бернли над Ливерпулем в 18-м туре английской Премьер-лиги стала для Шона Дайча особенной.

Наставник "бордовых" вошел в историю английского первенства как один из обидчиков чемпионов АПЛ в их родных стенах.

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Как сообщает Squawka, Шон Дайч стал первым тренером, который в гостях одолел двух действующих чемпионов с одним клубом. От рук 49-летнего специалиста и его Бернли накануне пострадал Ливерпуль (1:0), а в 2017 году потерпел поражение Челси (2:3).

Заметим, Шон Дайч тренирует "бордовых" с 2012 года. После 18-ти туров текущей кампании Бернли расположился на 16 строчке.

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