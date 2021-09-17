50-летний специалист продолжит работу во главе "кларетовых", сообщает официальный сайт клуба.

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Дайч подписал с Бернли 4-летний контракт. Совет директоров ланкаширцев доволен результатами команды, которая шестой сезон подряд соревнуется в АПЛ. Босс Бернли Алан Пейс назвал этот шаг "отражением пути развития клуба, опираясь на тренерский успех".

Отметим, что Шон Дайч возглавил Бернли еще в октябре 2012-го. Лучший результат "кларетовых" под его руководством – 7-е место в Премьер-лиге и путевка в Лигу Европы по итогам сезона 2017/18.

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