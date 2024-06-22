"Почему Шапаренко рано продавать? Он сделал игру в матче со Словакией. Его стоимость после этого выросла на 2-3 миллиона. Дай Бог, он с бельгийцами сыграет шикарно – еще какой-то плюс. Это хороший актив Динамо. Он хорошо играет на Евро.

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Мое мнение – 15-20 миллионов евро. 20 миллионов – это хорошая цена. Если еще бельгийцам дважды забьет, то будет 40 миллионов. Возможно, Игорь Михайлович захочет 100 миллионов. Возможно, он думает, что если цена Судакова 60-70 миллионов, а они для него плюс-минус одного уровня, то он тоже, возможно, захочет за 70, за 60, за 50", – сказал Хачериди в эфире YouTube-канала BurBuzz.

Напомним, что 25-летний футболист в матче сборной Украины против Словакии забил гол и отдал результативную передачу.

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