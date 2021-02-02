"Для него ситуация очень сложная. Сейчас будет сложно найти команду, которая ему будет доверять. Жека никогда не скрывал, мы все знаем, и он всегда напоминал, что у него есть слабости вне футбольного поля. Любит он погулять. Он веселый человек, который требует этого.

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Желаю ему проявить характер. Надеюсь, что найдется команда, которая еще раз поверит в него и он побьет рекорд. Возможно не в чемпионате Украины, а где-то в Турции.

Для каждого футболиста наступает трудный момент, когда надо закончить карьеру игрока и переключиться на что-то другое. Дай Бог, чтобы это "другое" не было алкоголем", – подчеркнул Белик в комментарии Футбол News.

Напомним, внезапный уход Селезнева из Колоса связывают с очередным нарушением режима – Евгений якобы появился на матч в состоянии алкогольного опьянения. Сам ветеран это опроверг и назвал причиной ухода семейные обстоятельства.

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