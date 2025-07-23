– Зато есть в заявке вечно молодой и перспективный украинский Месси Супряга. Нам стоит ожидать чуда от Владислава в новом сезоне? Уже даже в контрольной игре паренек забил, прорвало! Может, и в официальных молчание прервет.

– Разговаривали как-то на днях с Олегом Шелаевым и именно о Супряге вспомнили. Дай Бог, чтобы он снова играл так, как когда-то, когда забивал и все о нем говорили.

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Желаю ему только лучшего, но закрепиться в составе ему будет очень трудно , – сказал Михалик для Украинского футбола.

Напомним, 25-летний Супряга – воспитанник Днепра. Летом 2018-го за 6,5 млн евро перешел в Динамо, однако не смог закрепиться в киевской команде. Выступал в арендах за СК Днепр-1, Сампдорию и Зарю. Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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