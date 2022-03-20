"Перепуганые люди – что с них взять? Переживают исключительно за свой кошелек, хоть там хватит, чтобы обеспечить несколько поколений.

Белый: Тимощука нужно вычеркнуть из истории Украины – у нас есть свои герои, которыми стоит восхищаться

Я, кстати, хочу выразить свое уважение к Андрею Воронину и Ярославу Ракицкому, которые сказали все, что думают, развернулись и уехали. Мужчины. Хотя Рака постоянно хейтили за то, что не поет гимн и тому подобное, а кто-то флажки на лице рисовал, а теперь скрывается. Да возьми ты свои яйца в руки! Хотя уже, думаю, не нужно. Нечего там брать", – цитирует Вернидуба Zbirna.com.

Напомним, Воронин расторг контракт с московским Динамо и уехал в Германию, жестоко осудив нападение России на Украину. Ракицкий также покинул Зенит, однако сделал это ради того, чтобы вывезти родителей из Украины – семья Ярослава и дальше проживает в Санкт-Петербурге. Тимощук продолжает сохранять гордое молчание – бывшая звезда сборной Украины лишился всех титулов и почестей на родине на фоне сотрудничества с ФСБ.

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