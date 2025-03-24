Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал игру полузащитника "сине-желтых" Георгия Судакова в матчах плей-офф Лиги нации против Бельгии.

– Судаков снова играл на позиции левого полузащитника, хотя в первом матче было видно, что он там себя неуверенно чувствует.

– Да он сейчас на любой позиции никакой. Ребров, наверное, хочет показать, что у него все игроки – универсалы.

"Украина играла как тот Гибралтар": Несенюк прокомментировал поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций

Выводы не делают от слова совсем! Ну видно же, что человек нихрена не может, – сказал Леоненко в интервью Sport-Ехрrеѕѕ.

Напомним, Георгий Судаков в обоих стыковых поединках Лиги наций против Бельгии играл на позиции левого вингера.

К слову, сборная Украины проиграла Бельгии (0:3) во втором матче плей-офф и не смогла квалифицироваться в дивизион А Лиги наций. Следующий сезон "сине-желтые" проведут в дивизионе B, а бельгийцы сохранили место в элите турнира.

Украина потерпела разгром от Бельгии, не сумев квалифицироваться в элиту Лиги наций