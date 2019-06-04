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"Да какая политика, мы об этом не общались", – игроки сборной Украины U-18 шокировали поддержкой россиян

16:07 41 Читати українською
"Да какая политика, мы об этом не общались", – игроки сборной Украины U-18 шокировали поддержкой россиян
Сборная Украины U-18 / УАФ

Отдельные игроки сборной Украины U-18 откровенно удивили общением со своими российскими сверстниками на недавнем турнире в Словакии.

Недавно в Словакии проходил турнир Slovakia Cup, участие в котором принимала и сборная Украины U-18. Подопечные Олега Кузнецова заняли 4 место, проиграв матч за бронзу команде России.

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Как оказалось, команды Украины и России жили в одной гостинице, причем игроки активно общались между собой. Некоторые футболисты "сине-желтых" не брезговали поддерживать команду страны-агрессора.

"Мы рады за вас", "Да какая политика, мы об этом даже не общались", "Игроки сборной России смеялись, когда мы разговаривали на украинском. Мы им говорили, что это сербский, а они верили", – как видим, украинские игроки довольно дружелюбно относились к россиянам.

Напомним, Россия в 2014 году аннексировала Крым, а также совершила незаконное вторжение на часть Луганской и Донецкой областей, которые до сих пор отстаются неподконтрольными Украине.

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