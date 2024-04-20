"Да, я люблю иметь лимоны в своем кабинете. Это привычка, это не предрассудок, но мне нравится иметь лимоны в своем кабинете.

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Я не знаю, почему я должен в это верить, помогает ли это мне, или нет. Но мне так комфортно. Это как дома. Мое место в тренировочном центре сейчас похоже на мой дом. Лимоны заставляют меня чувствовать себя как дома", – цитирует наставника "синих" BBC.

Напомним, что Челси сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с 47 баллами.

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