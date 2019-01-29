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Цыганык: Жуниор Мораес хочет играть за сборную Украины

29 января 18:19 365 Читати українською
Цыганык: Жуниор Мораес хочет играть за сборную Украины
Жуниор Мораес / фото из соцсетей

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес готов сменить гражданство ради сборной Украины.

Бразилец размышляет над тем, чтобы принять украинское гражданство и играть на национальную сборную, рассказал Игорь Цыганык в эфире Цыганык Live.

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По информации журналиста, Мораес именно сейчас нужен команде Андрея Шевченко. Это связано с тем, что на первом сборе киевского Динамо получил травму Артем Беседин, а Роман Яремчук в Генте играет на левом фланге атаки.

В Украине Мораес играет с лета 2012 года. Первым клубом для бразильца стал донецкий Металлург. Позже Жуниор перешел в Динамо, а уже летом прошлого года состоялся его скандальный переход в состав Шахтера.

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Теги
Шахтер Шахтер Сборная Украины Украина Украина Игорь Цыганык Жуниор Мораес Жуниор Мораес
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