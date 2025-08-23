"Динамо – это катастрофа. Я вообще не могу понять, что происходит. Когда что-то куда-то катится, ты понимаешь, что нужны изменения. А их нет. Ты ждешь какого-то чуда. Что сейчас кардинально что-то изменится, и все будет хорошо. Так не бывает. Это системная работа.

Динамо в меньшинстве проиграло Маккаби, пропустив три гола – киевляне близки к вылету в Лигу конференций

Вы что не видели с Пафосом, что команда не готова? Ждали, что команда сейчас, как феникс, восстанет из пепла и начнет всех громить. Так не будет. Ничего нового не произошло. Мне страшно стыдно, что мы проигрываем такой команде, как Маккаби без шансов. 21 один удар по воротам Динамо. Что делать Вивчаренко, который просто обрезал соперника. Этих красных карточек было достаточно в прошлом сезоне. И никто не делает никаких выводов. Это же проблема дисциплины. Если команда что-то не понимает, то это вопрос к тренеру.

Все говорят, что футболисты не те. Возможно. Но тогда скажи честно, что я с ними ничего не могу сделать. Или футболисты должны выйти и сказать, что они ничего не могут сделать", – комментирует Игорь Цыганык в своем YouTube канале.

Напомним, что Динамо уступило Маккаби Тель-Авив в первом матче квалификации Лиги Европы 1:3.

