"Лунину стоит оставаться в Реале или искать новый клуб? Ну уже нужно искать новый клуб. Можно ждать, ждать и не дождаться. Синдром второго вратаря – это очень большая проблема. Можно быть прекрасным вторым голкипером, но никогда не стать первым.

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Главное здесь – не пересидеть. Насколько я говорил, что надо Лунину ждать, что он дождется, но я так понимаю, что даже когда он выходит – ему не идет в Реале. Поэтому нужно искать. Можно, опять же, остаться вторым номером. Есть огромное количество вратарей, которые являются хорошими вторыми, но никогда не были первыми. Поэтому Лунину надо искать новую команду", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Отметим, что Лунин сыграл в 12 матчах за Реал в текущем сезоне, в которых пропустил 13 мячей. В четырех встречах вратарю удалось оставить ворота на замке.

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