"Кто сейчас выглядит сильнее – Динамо или Шахтер? Мяч – круглый, поле – зеленое, судья – в черном, как говорят футболисты. Здесь сложно сказать. Если говорить в целом по потенциалу – конечно, Динамо, потому что оно в последнее время не было столь зависимым от легионеров. Практически никто не ушел, остался сбитый коллектив, уже имеющий даже опыт победы в чемпионате Украины.

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У Шахтера сейчас совсем другая ситуация. Шахтер должен с украинских футболистов слепить более-менее команду, которая сможет быть конкурентной во внутреннем чемпионате и Европе. Удастся ли это сделать Йовичевичу? Посмотрим. Но если говорить сейчас, именно в этот момент, то я считаю, что Динамо существенно сильнее и является главным фаворитом чемпионата.

Шахтер будет еще бросать много раз в разные стороны. Построить новую команду очень непросто. Поэтому Динамо сейчас выглядит более перспективно", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, новый сезон чемпионата Украины должен начаться уже в скором времени, 23 августа. У Динамо запланирована встреча с Ингульцем, а Шахтер начнет кампанию игрой с Металлистом 1925.

Таблица коэффициентов: Украина теряет уже второй клуб и подпускает еще пару конкурентов – лишь Динамо защищает рейтинг