“Ни одного кривого слова в сторону сборной Украины я сказать не могу. Это объективная реальность на сегодня. Кто бы что ни говорил, нам показали наш уровень. Проиграть в один мяч одной из топовых команд Европы в стыковых матчах – это футбол. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

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Если бы после Евро нам сказали, что основной парой центральных полузащитников будут Ярмолюк и Калюжный, 99% людей покрутили бы пальцем у виска. Мы формируем новую команду. Ничего плохого не произошло. Мы дали бой одной из лучших команд Европы", – отметил Цыганык на своем YouTube-канале.

Напомним, сборная Украины не смогла пробиться в дивизион А Лиги Наций, уступив Бельгии со счетом 3:4 по сумме двух матчей.

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