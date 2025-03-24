Цыганык встал на защиту Реброва после фатального разгрома от Бельгии: "99% людей покрутили бы пальцем у виска"
Журналист Цыганык вступился за сборную Украины после разгромного поражения от Бельгии.
“Ни одного кривого слова в сторону сборной Украины я сказать не могу. Это объективная реальность на сегодня. Кто бы что ни говорил, нам показали наш уровень. Проиграть в один мяч одной из топовых команд Европы в стыковых матчах – это футбол. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.
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Если бы после Евро нам сказали, что основной парой центральных полузащитников будут Ярмолюк и Калюжный, 99% людей покрутили бы пальцем у виска. Мы формируем новую команду. Ничего плохого не произошло. Мы дали бой одной из лучших команд Европы", – отметил Цыганык на своем YouTube-канале.
Напомним, сборная Украины не смогла пробиться в дивизион А Лиги Наций, уступив Бельгии со счетом 3:4 по сумме двух матчей.
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