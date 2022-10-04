"Я не отношусь предвзято к Петракову. Считаю его очень хорошим тренером, почти гениальным. Он сумел построить очень хороший коллектив. Сейчас идут разговоры об увольнении. Его нужно оставлять, дать возможность продлить контракт и дальше работать.

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То, как он работает, очень прогрессивно. У него прекрасный тренерский штаб, к нему едут все футболисты сборной Украины с увлечением. Даже с травмами едут, чтобы побыть в ауре, которую создал Александр Васильевич. Ярмоленко и Зинченко практически каждое слово хватают изо рта Петракова.

Как можно сменить такого тренера? Это просто недопустимо. Считаю, что будет большой ошибкой и позором, если не продлят контракт с Петраковым. То, что он проиграл, бывает. Он не может выйти на поле и забить вместо игроков. У него никогда не было конфликтов с футболистами, все хорошо.

Игра, которую демонстрирует сборная, достаточно прогрессивна. Там есть идеи, как развиваться. Я вижу, что через 2-3 года наша команда будет существенно сильнее. Не понимаю, какие могут быть разговоры об увольнении. Гомеса называют, Реброва... Это что-то непонятное для меня" , – заявил Цыганык .

Напомним, соглашение наставника "сине-желтых" рассчитано до 31 декабря 2022 года. В этом году сборная не выполнила свои две главные задачи – не вышла на ЧМ-2022 и не вернулась в элиту Лиги наций.

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