Журналист Игорь Цыганык поделился мнением относительно бывшего полузащитника Шахтера Виталия Виценца, который был уволен из Кривбасса за поддержку "русского мира".

"Виценец с 2014 года жил в Донецке. Думаю, что та пропаганда, которая действует в Донецке, все равно на него влияет.

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Возможно, он не совсем понимает, в какой ситуации он оказался, и как болезненно это сейчас все воспринимается. Но у меня нет никаких причин не верить заявлению руководства Кривбасса", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, Виценец работал тренером Академии Кривбасса с 2021 года. Недавно с ним и его помощником Станиславом Дьяченко было прекращено сотрудничество из-за антиукраинских взглядов обоих.

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