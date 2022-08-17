"В отличие от других прогнозистов, я не так критично настроен на дуэль Динамо и Бенфики. Ничего экстраординарного в сопернике нет. Разве что несколько игроков, которые могут определить судьбу эпизода.

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Динамо себя очень хорошо зарекомендовало в квалификации Лиги чемпионов благодаря командной игре. Я рад, что первый матч состоится в Польше. При условии успешного выступления португальцы будут чувствовать себя под давлением перед родной публикой. Я рискну предположить, что будет ничья. Даже не исключаю сценарий, что игра завершится без голов", – цитирует Цыганыка РБ.

Напомним, первый матч в противостоянии Динамо и Бенфики в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 17 августа. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

Динамо – Бенфика: анонс матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов