"У меня претензия к Реброву. Если мы вызываем таких игроков, как Буяльский, в национальную сборную, тогда мы должны понимать, что в двух матчах мы их должны где-то использовать.

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Если мы вызываем Ярмоленко и даем ему всего 5 минут, наверное, это стыд. Если мы вызываем Буяльского и не даем ему вообще сыграть, наверное, тогда не надо вызывать. Эти футболисты уже всем все доказали. Их вызывать просто для количества, для тренировок не надо. Тогда лучше молодых вызывайте. Я считаю, что эти футболисты заслужили на то, чтобы иметь определенное уважение", – заявил Игорь Цыганык в эфире своей программы на Youtube.

Напомним, что Виталий Буяльский после возвращения из сборной Украины сразу же оформил гол и ассист в игре против Руха в 22 туре УПЛ, помог Динамо приблизиться к чемпионству.

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