Цыганык убежден, что Супряга останется в Динамо

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "ЦыганыкLIVE" прокомментировал слухи о будущем нападающего Динамо Владислава Супряги.

"Супряга вернется в СК Днепр-1? Не думаю. Думаю, он останется в Динамо и будет создавать конкуренцию другим форвардм. Он должен показать, что за него не зря заплатили такие деньги", – сказал Цыганык.

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Напомним, Супряга перебрался в Динамо прошлым летом. Однако нападающий не сумел завоевать место в основном составе "бело-синих" и в основном выступал в молодежной команде Динамо.

В нынешнем сезоне нападающий провел всего 9 матчей за первую команду киевлян во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

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