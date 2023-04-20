"Даже если сборная покинет отбор к Евро-2024, то Ребров на 99 процентов не останется в Аль-Айне. Чтобы иметь возможность когда-то вернуться, нужно уйти красиво. Ребров мог возглавить сборную перед матчами плей-офф ЧМ-2022. В УАФ тогда решили, что нечестно будет не дать Петракову отработать эти матчи. У Реброва тогда заканчивался контракт, и он мог спокойно прийти в команду.

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По его помощникам уже ведутся переговоры с агентами. Будут два испанца. Висенте Гомес и еще один специалист. Похоже, будет украинский тренер вратарей. Слышал, что это может быть Рустам Худжамов, но я не знаю. Я думаю, что после окончания сезона Ребров возглавит сборную Украины.

На июньские матчи он уже будет с командой. Думаю, он попросит руководство клуба отпустить его. Сейчас он не хочет подписывать контракт с УАФ, чтобы не испортить отношения в Аль-Айне", – отметил Цыганык в программе вЗбірна.

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