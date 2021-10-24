"Второй центральный поединок чемпионата после встречи Ворсклы и Шахтера. Непростой будет матч для Динамо, которое на неделе очень трусливо сыграло против Барселоны в Лиге чемпионов и уступило со счетом 0:1.

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СК Днепр-1 сейчас занимает четвертое место и тоже способен сильно "покусать" соперника. У Довбика будет прекрасная возможность проявить себя на фоне такого клуба. Тем более, что были разговоры о переходе Артема в Динамо. Форвард набрал сейчас хорошую форму. Думаю, что будет интересное противостояние. Рискну предположить, что обе команды забьют, а поединок завершится вничью 2:2", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, противостояние между Динамо и СК Днепр-1 состоится уже сегодня, 24 октября. Начало встречи в 17:00.

Динамо – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ