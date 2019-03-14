Цыганык: Те, кто пришли на Динамо – Челси , еще долго не захотят ходить на стадион

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганыкподелился впечатлениями от разгромного поражения Динамо в Лиге Европы.

"Мне интересно, когда на Динамо теперь придет полный стадион? И будет ли это вообще когда-то... Одно точно могу сказать, те, кто сегодня пришел вживую посмотреть Динамо, еще долго не будут иметь желания прийти на стадион!", – написал Цыганык в Twitter.

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К слову, сообщалось, что на трибунах НСК Олимпийский на матче Динамо - Челси посетили почти 65 тысяч болельщиков, что является всеукраинским рекордом в текущем сезоне.

Динамо в родных стенах проиграло Челси со счетом 0:5 и вылетело из плей-офф Лиги Европы. Киевляне потерпели самое крупное поражение в еврокубках в своей истории

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