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Цыганык: Такое впечатление, что поражение от Львова стало для игроков Динамо обыденным

29 октября 10:22 315 Читати українською
Цыганык: Такое впечатление, что поражение от Львова стало для игроков Динамо обыденным
ФК Динамо

Известный журналист и телеведущий Игорь Цыганык прокомментировал поражение киевского Динамо в матче 13-го тура чемпионата Украины от Львова.

"У Динамо нет стабильности. После того, как команда сыграла очень качественную игру против Ренна в Лиге Европы, она как бы подарила надежду.

Динамо – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Львов приехал в Киев и сыграл с Динамо в закрытый футбол. А динамовцы играли как-то не эмоционально. Вроде и хотели что-то сделать, но реальных голевых моментов не было.

Поражение от Карпат для Динамо было трагедией. Помним это всплеск эмоций у футболистов, у Хацкевича... Проиграли Львову – и я бы не сказал, что прямо какая-то трагедия. Такое впечатление, что подобный результат стал обыденным", – сказал Цыганык в эфире программы "Профутбол".

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Динамо Киев
Матч окончен
0 : 1
Львов
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