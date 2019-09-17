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Цыганык: Суркис серьезно размышлял над назначением Михайличенко еще после вылета Динамо из Лиги Европы от Челси

17:25 179 Читати українською
Цыганык: Суркис серьезно размышлял над назначением Михайличенко еще после вылета Динамо из Лиги Европы от Челси
Алексей Михайличенко / фото: Динамо

Известный журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" на YouTube рассказал о назначении Алексея Михайличенко на пост главного тренера Динамо.

 
Оливье Жиру 5’
Оливье Жиру 33’
Маркос Алонсо 45+1’
Оливье Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’
5’ Оливье Жиру
33’ Оливье Жиру
45+1’ Маркос Алонсо
59’ Оливье Жиру
78’ Каллум Хадсон-Одой

"Я могу рассказать такую ​​историю: после того, как Динамо вылетело из Лиги Европы от Челси на стадии 1/8 финала, получив 8 "сухих" мячей за 2 матча, тогда впервые заговорили о кандидатуре Алексея Михайличенко.

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Тогда Игорь Суркис серьезно размышлял и даже был близок к тому, чтобы по окончании сезона в Динамо произошла смена тренера. Сейчас мне стало известно совершенно точно, что Суркис жалеет, что не сменил тренера еще летом.

Лига чемпионов была главной целью команды на этот сезон. Эта задача уже точно не выполнена. Сейчас вера в тренера у президента клуба есть и она достаточно серьезная. Значит игрокам придется выполнять требования Алексея Михайличенко", – сказал Цыганык.

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Теги
Игорь Цыганык Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Игорь Суркис Александр Хацкевич Александр Хацкевич Динамо Киев - Челси
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