"Не думаю, что за игрой Металлист вылетит в Первую лигу. Что будет в случае вылета команды? Я честно не знаю. Точно известно, что есть финансирование до конца этого сезона, и оно приличное.

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Есть некая задолженность по зарплате, но постепенно она выплачивается. Я могу точно сказать, что если Металлист вылетит в Первую лигу, то финансирование значительно уменьшится, но клуб не исчезнет", – заявил журналист в эфире авторской программы Цыганык Live.

Напомним, для обновленного харьковского клуба этот сезон стал первым в элите. Сейчас команда идет предпоследней в УПЛ, опережая Львов на 5 пунктов.

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