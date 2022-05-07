"Думаю, что у Лунина есть шансы на полноценный трансфер. В аренду он уже не пойдет, по арендам он уже походил. То есть, думаю, что его агенты понимают, что он либо будет иметь возможность игровой практики в Реале, либо должен уже уйти полноценным трансфером в другую команду и там развиваться.

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Думаю, что будут настаивать именно на трансфере. То есть, никаких аренд уже не будет", – заявил Цыганык в эфире авторской программы Цыганык Live.

Напомним, в сезоне 2021/22 Андрей Лунин стал чемпионом Испании, но не сыграл ни минуты. В активе украинского вратаря всего два матча в Кубке.

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