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Цыганык скептически оценил возобновление сезона УПЛ в мае – журналист прогнозирует другие сроки

12:15 18 Читати українською
Цыганык скептически оценил возобновление сезона УПЛ в мае – журналист прогнозирует другие сроки
Игорь Цыганык и Андрей Пятов / Фото Instagram

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык считает, что УПЛ не сможет восстановить сезон до лета.

"Старт УПЛ запланирован на 30 мая, и мы бы этого хотели. Но вернется ли украинский футбол 30 мая? Я скептически настроен.

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Я считаю, что раньше середины июня матчей не будет. Потому что нужно пройти все медицинские протоколы, определить, как доигрывать чемпионат... Нужно, чтобы прошло собрание клубов.

Команды возвращаются к тренировкам, но раньше середины июня матчей не будет, на мой взгляд", – сказал журналист для программы Цыганык Live.

Напомним, УПЛ приостановила розыгрыш чемпионата после 23-го тура из-за пандемии.

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Теги
коронавирус Игорь Цыганык УПЛ
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