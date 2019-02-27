Цыганык: Швед больше хотел перейти в Динамо – причем дважды

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал, что лидер Карпат Марьян Швед хотел продолжить карьеру в Динамо.

Напомним, в январе Швед подписал контракт с Селтиком, но имел и другие варианты для продолжения карьеры. Одним из них было киевское Динамо, в которое хотел перейти сам игрок. Об этом сообщил Игорь Цыганык – известный украинский журналист и ведущий программы "Профутбол".

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"По моей информации, Швед больше хотел перейти в киевское Динамо, причем два раза. Он хотел в Динамо, когда перешел в Севилью и теперь, когда решилось в пользу Селтика. Конечно, два миллиона фунтов – цена очень хороша для Карпат. Неизвестно, готово ли было Динамо столько заплатить за Шведа.

Но, насколько я знаю, Швед хотел остаться в Украине и попробовать реализовать себя на родине именно для того, чтобы обратить на себя внимание тренеров сборной.

Швед или его клуб больше хотели этого трансфера? Наверное, все-таки клуб, который захотел больше на этом заработать, а Швед пошел Карпатам навстречу в этом вопросе", – рассказал журналист в эфире ток-шоу Цыганык Live.

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