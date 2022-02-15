"Шахтер подписал долгосрочные контракты с Мудриком и Судаковым, поскольку понимает, что нужно полагаться на своих молодых футболистов. Подписал хорошие соглашения – на уровне основных футболистов "горняков". До этого у них были небольшие контракты – 5-7 тысяч долларов.

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Много раз меня критиковали, что я что-то придумываю против Шахтера, против португальцев. Но все пришло к тому, что так и есть – нужно верить в украинских футболистов. Судаков и Мудрик сейчас выглядят гораздо интереснее Соломона и Тете.

Считаю, что четыре года Шахтер потерял в трансферной политике. Сейчас понемногу все будет исправляться, потому что пришел человек, понимающий футбол – это, прежде всего, Срна. Человек, игравший в футбол, понимающий, что это такое.

Должен отдать должное, что сейчас стратегия более правильная. Зачем покупать непонятных, светить их, искусственно ставить, если есть такие же свои, а может даже и лучше. Наверное, лучше, потому что прогресс в Лиге чемпионов заметен. Все клубы должны сейчас брать пример с Динамо и Шахтера – ориентироваться на своих футболистов", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Шахтер недавно продлил контракты с Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым до конца 2026 года.

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