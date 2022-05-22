Известный украинский журналист Игорь Цыганык убежден, что сейчас следует воспользоваться ситуацией и попытаться реализовать за рубежом продажу телевизионных прав на трансляцию матчей чемпионата Украины.

"Так говорить, наверное, неправильно, но так или иначе война сделала огромную рекламу Украине. И сейчас этим можно и нужно воспользоваться.

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Сейчас чемпионат Украины можно продать по всей Европе, и его будут смотреть. Наша страна из-за происходящих в ней событий сейчас на слуху во всём мире, и, естественно, люди захотят посмотреть – а что же там за футбол в Украине, какие футболисты там выступают, какие есть команды", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, чемпионат Украины сезона-2021/22 был завершен досрочно (сыграно 18 туров из 30). Судьба следующего сезона пока не определена – собрание руководителей клубов и футбольных чиновников запланировано на 27 мая.

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