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Цыганык: Русин очень хотел покинуть Динамо зимой

21:45 116 Читати українською
Цыганык: Русин очень хотел покинуть Динамо зимой
Назартй Русин / соцсети

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык рассказал о желании форварда Динамо Назария Русина перейти в другой клуб.

"Зимой Русин очень хотел уйти из Динамо. Он сказал, что его там не видят, а он готов играть в основном составе, расти, прогрессировать. А Динамо покупает нападающих, дает им больше времени на поле.

Цыганык: Динамо продолжает искать форварда

Русин хотел уйти в аренду и себя там показать. Ярким примером для этого был Яремчук.

Михайлив (экс-президент Львова, – прим. Футбол 24) просто уговорил Русина остаться в Динамо. Попросил еще полгода потерпеть, искать свой шанс. Учитывая то, как он выглядел на сборах, свой шанс он использовал. Дальше уже все зависит не от него. Если человек забивает на сборах, а его не ставят в основных матчах, значит есть определенная предвзятость", – сказал Цыганык в своей программе на FootballHub.

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