"Все очень просто. Когда я говорил о Хамрун Спартанс, я говорил тогда, что мне кажется, что там что-то будет готовиться. Что команда на усталости должна пройти Хамрун Спартанс, а потом идти дальше. Это все х*рня. Команда просто не готова к сезону. Физически не готова к сезону. Если у тебя нет силы, то какая бы тебе команда не выпала, что бы ты не хотел делать, что бы ты не придумывал – это все фигня. Команда просто не го-то-ва. Она была не готова к тем условиям на Кипре, не была готова к этой команде. Киприоты прекрасно изучили Динамо. А Динамо что делало – я не знаю.

Я не очень люблю, когда говорят банальные фразы на предматчевых пресс-конференциях. Какие-то заоблачные, заумные фразы, какие-то образы. А потом оно выходит – это г*вно, обос*ались. Выходить и рассказывать: "Мы там то, се, все, там и там", а потом выйти и сыграть то, что они сыграли – это стыдно. Это, мягко говоря, стыдно. Потому что я не понимаю, благодаря чему киевское Динамо вообще планировало обыгрывать этот Пафос в двух матчах.

Хуже всего в этой всей истории, что от тайма к тайму мы играли хуже. Мы играли первый тайм первого матча лучше, имели моменты, бежали и создавали. Второй – хуже, пропустили гол. Первый тайм на выезде мы сыграли еще хуже, чем второй домашнего матча. А последний тайм – это вообще катастрофа. Это объективно можно понять, потому что последний тайм был самым тяжелым по погодным условиям, мы понимали, что не выдержит Динамо до конца. Но так не может быть, чтобы даже с первых минут матча, с первых моментов Динамо вообще не понимало, что происходит на поле.

Это безыдейное Динамо. Я не видел, как мы собирались побеждать этот Пафос. Пафос реально поиздевался над нами и показал нам место. Вот этим "звездам", которые повыходили на поле, он показал, кто они, где они и как они. Это уже не молодая команда, это команда опытная, там готовые мастера. Если мы не можем рассчитать полет мяча, три футболиста бьются, бегут за ним, а один игрок их обходит – это ерунда. Если мы не можем организовать выход из обороны в атаку просто через пас, а начинаем выбивать мяч – это цирк и безнадега.

Улыбки игроков Динамо в конце матча? Это опускаются руки. Команда не готова. Что делал тренерский штаб и как готовил команду – я не представляю себе", – заявил Цыганык.

Напомним, чемпион Украины за 2 матча не смог даже забить кипрскому клубу и свалился в Лигу Европы. Там Динамо нужно одолеть победителя пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

