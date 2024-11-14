Журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о суммах премиальных, которые динамовцы получали в 90-х за победу в Лиге чемпионов.

"Говорят, что зарплата в Динамо была примерно 5 тысяч долларов, возможно 10. За одну игру (победу) в Лиге чемпионов каждый из них мог заработать 20 тысяч.

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Когда впервые озвучили такую сумму за победу, то Виталий Косовский, который немного заикался, долго не мог спросить: "К-к-каждому?". Когда ответили, что каждому, то говорили, что он готов был сам обыгрывать всех. Футболисты могли разбогатеть буквально за одну игру. И это, конечно, было важным стимулом для них", – сказал Цыганык в авторской программе на своем YouTube-канале.

Напомним, Динамо в сезоне 1998/99 дошло до полуфинала Лиги чемпионов, где по итогам двух матчей уступило мюнхенской Баварии.

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