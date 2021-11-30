"Трансферная политика Динамо будет не столь активной, как летом. Нет смысла усиливать команду исключительно под УПЛ. Кадров киевлянам хватит для того, чтобы доиграть чемпионат и дать шанс некоторым футболистам. Тот же Вербич мало играл.

Динамо хочет продлить контракт с Диалло – "новому Мане" прочат место в основе первой команды

Что касается трансферных целей "Динамо"... Не знаю конкретно о Вилье и Бобоке, но думаю, что, скорее всего, в киевском клубе их не будет. А вот кого ищут динамовцы, так это нападающего. Также два центральных защитника Динамо отыграли почти весь год. Это Сирота и Забарный. Они совсем молодые. Луческу понимает, что должен быть один опытный центрбек. Как в свое время был Соснихин.

Также идет поиск центрального полузащитника. Для того чтобы создать конкуренцию Буяльскому. Но пока без конкретных фамилий. Луческу очень доволен Витинью и Шапаренко", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Livе".

Напомним, после 16-ти туров Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер по лучшей разнице голов – у обеих команд по 41 очку.

Довбик розриває УПЛ: частиною трансферу у Динамо може стати Супряга – чи втрутиться Шахтар?