"Динамо имеет полноценный состав. Не думаю, что они будут делать какие-то трансферы. Есть U-19, откуда будут подтягиваться футболисты. На каждую позицию у киевлян несколько опций.

Стали известны еще два соперника Динамо на сборе в Швейцарии

Вратари: есть Бойко, Бущан, Нещерет. Вопрос полностью закрыт. Нещерет считается одним из главных талантов Украины. Бойко суперопытный, Бущан – первый номер сборной Украины.

Центральные защитники: Сирота, Попов, Забарный. Там может сыграть Вивчаренко. Плюс Бурда. Слева могут сыграть тот же Вивчаренко и Дубинчак. Справа – Караваев и Кравченко. В середине поля Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, Андриевский. Есть игроки, которые там могут сыграть. На левом фланге есть Ванат, Вербич, Цыганков. В нападении Ванат и Беседин. Динамо укомплектовано", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, киевляне на предсезонном сборе планируют провести 5 товарищеских матчей со швейцарскими командами и три – с французскими.

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