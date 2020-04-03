Цыганык раскрыл сумму трансфера Гуцуляка в Десну – именно на эти деньги Карпаты и живут последние месяцы

Журналист Игорь Цыганык поделился информацией о зимнем переходе форварда Алексея Гуцуляка из Карпат в Десну.

"Согласно моей информации, Карпаты получили около 300 тысяч евро. Скажем так, от 200 до 300 тысяч евро.

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Также Карпаты будут иметь процент от последующей продажи Гуцуляка. Львовский клуб и живет в последние месяцы именно за эти деньги, которые получил зимой после продажи лидеров команды", – заявил Цыганык в эфире Цыганык Live.

К слову, Гуцуляк успел провести за Десну три матча в чемпионате Украины, но голами не отличался.

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