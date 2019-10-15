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Цыганык раскритиковал Кадара за провальное выступление в сборной Венгрии

19:56 15 Читати українською
Цыганык раскритиковал Кадара за провальное выступление в сборной Венгрии
Тамаш Кадар / Фото ФК Динамо

Журналист Игорь Цыганик оценил действия защитника Динамо Тамаша Кадара, который стал одним из главных антигероев сборной Венгрии в матче отбора Евро-2020 против Хорватии.

5’ Лука Модрич
24’ Бруно Петкович
42’ Бруно Петкович
 
Ласло Кляйнхайслер 56’
5’ Лука Модрич
24’ Бруно Петкович
42’ Бруно Петкович
56’ Ласло Кляйнхайслер

"Прописано ли в контракте Кадара, что он должен сыграть 75% матчей Динамо за сезон или почему ему так доверяют? Такого не может быть.

Парад ужасных ошибок Кадара в видеообзоре матча Хорватия – Венгрия – 3:0

Сейчас у Динамо травмировался Бурда и у команды возникла проблема с центральными защитниками. Попов восстановился, но у него нет игровой практики, на Самбрано не рассчитывают. Но то, как Кадар сыграл за сборную Венгрии против хорватов... Это ни в какие ворота не лезет!

Футболист не может прописывать в своем контракте, что он должен выйти в 75% игр за сезон. И любое другое количество матчей тоже. Все решает тренер", – сказал ведущий ПроФутбол в эфире ЦиганикLive.

Напомним, Кадар допустил две ошибки, которые привели к голам хорватов в ворота сборной Венгрии.

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Теги
Евро-2020 Хорватия - Венгрия Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Киев Динамо Киев Венгрия Венгрия Игорь Цыганык
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