Цыганык раскритиковал Кадара за провальное выступление в сборной Венгрии

Журналист Игорь Цыганик оценил действия защитника Динамо Тамаша Кадара, который стал одним из главных антигероев сборной Венгрии в матче отбора Евро-2020 против Хорватии.

"Прописано ли в контракте Кадара, что он должен сыграть 75% матчей Динамо за сезон или почему ему так доверяют? Такого не может быть.

Парад ужасных ошибок Кадара в видеообзоре матча Хорватия – Венгрия – 3:0

Сейчас у Динамо травмировался Бурда и у команды возникла проблема с центральными защитниками. Попов восстановился, но у него нет игровой практики, на Самбрано не рассчитывают. Но то, как Кадар сыграл за сборную Венгрии против хорватов... Это ни в какие ворота не лезет!

Футболист не может прописывать в своем контракте, что он должен выйти в 75% игр за сезон. И любое другое количество матчей тоже. Все решает тренер", – сказал ведущий ПроФутбол в эфире ЦиганикLive.

Напомним, Кадар допустил две ошибки, которые привели к голам хорватов в ворота сборной Венгрии.

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