"Это дело Петракова, вызывать или не вызывать Ракицкого. Ярослава очень давно не было в сборной, но если он подходит...

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Очень много шума было из-за моих слов, что если Ракицкий подходит Петракову, то он может быть в сборной Украины. Человек сделал свой шаг и пропустил, возможно, свои лучшие годы в сборной. Но потом, в момент, когда нужно разобраться в ситуации, он занял верную позицию. И для украинцев и для многих людей эта позиция верна. И он должен быть восстановлен в тех же обязанностях и правах, которые сейчас есть у украинцев.

То есть, если он нужен Петракову, пусть едет. Наставнику сборной нужно выбирать, он будет нести ответственность за результат", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, недавно Ракицкий расторг контракт с Зенитом, который был рассчитан до 30 июня. Бывший защитник Шахтера выступал в России последние 3 года, а сейчас тренируется с Металлистом.

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