toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Цыганык прокомментировал слухи о Скрипнике в Динамо – киевляне могут обратить внимание и на другие варианты

08:00 57 Читати українською
Цыганык прокомментировал слухи о Скрипнике в Динамо – киевляне могут обратить внимание и на другие варианты
Виктор Скрипник / Сайт Зари

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганик оценил шансы главного тренера Зари Виктора Скрипника получить работу в Динамо.

"Тема Скрипника и Динамо сейчас не актуальна. Есть объективные ситуации, когда это все вовремя надо сделать. Точно знаю, что президент Динамо думал о Вернидубе летом. Сейчас я сомневаюсь, что он о нем думал.

"Такие слухи рождаются, когда нет футбола": Скрипник сделал однозначное заявление о переговорах с Динамо

Скрипник для Динамо в перспективе? Почему нет? Но так же, почему Григорчук для Динамо нет? Маркевич для Динамо почему нет? Тот самый Вернидуб. Мне интересно, что Скрипник сможет сделать с Зарей на дистанции, когда пойдут Леднев, Тимчик. Михайличенко, думаю, продадут. Такая политика Зари. Когда Скрипник принял ее, там была команда, которую долгое время собирали", – заявил Цыганык в эфире Вацко Live.

Напомним, Скрипник возглавил Зарю летом и смог подтянуть команду к борьбе за зону Лиги чемпионов. Перед вынужденным перерывом луганчане шли на втором месте, опережая Динамо по дополнительным показателям.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо

blog_ava
Виллиан рассказал, где хочет продолжить карьеру
00:01
216
Теги
Виктор Скрипник Виктор Скрипник Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Мирон Маркевич Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб Роман Григорчук Роман Григорчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
2
мин
Польша
21:45
Украина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук