Цыганык прокомментировал слухи о Скрипнике в Динамо – киевляне могут обратить внимание и на другие варианты

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганик оценил шансы главного тренера Зари Виктора Скрипника получить работу в Динамо.

"Тема Скрипника и Динамо сейчас не актуальна. Есть объективные ситуации, когда это все вовремя надо сделать. Точно знаю, что президент Динамо думал о Вернидубе летом. Сейчас я сомневаюсь, что он о нем думал.

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Скрипник для Динамо в перспективе? Почему нет? Но так же, почему Григорчук для Динамо нет? Маркевич для Динамо почему нет? Тот самый Вернидуб. Мне интересно, что Скрипник сможет сделать с Зарей на дистанции, когда пойдут Леднев, Тимчик. Михайличенко, думаю, продадут. Такая политика Зари. Когда Скрипник принял ее, там была команда, которую долгое время собирали", – заявил Цыганык в эфире Вацко Live.

Напомним, Скрипник возглавил Зарю летом и смог подтянуть команду к борьбе за зону Лиги чемпионов. Перед вынужденным перерывом луганчане шли на втором месте, опережая Динамо по дополнительным показателям.

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