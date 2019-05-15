Цыганык прокомментировал информацию о возможном переходе Хачериди в Шахтер

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык считает, что Хачериди не перейдет в Шахтер.

"Хачериди перейдет в Шахтер? Думаю, что нет. Некоторые говорят, что да. Я так понимаю, что нет. Шахтер должен иметь к себе уважение. Брать такого футболиста опытного.

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Хотя Хачериди остается одним из лучших украинских защитников. Он имеет скорость, длинные ноги, не уступает в борьбе. Но один минус Хачериди и любого игрока в таком возрасте – проблема с возвращением формы.

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Вот если он сохранил себя в хорошей физической форме, то почему бы и нет. Но если вы спрашиваете меня, слышал ли что-то подобное, то скажу, что нет", – сказал Игорь Цыганык в программе "Цыганык Live" на FootballHub.