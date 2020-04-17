Цыганык проанализировал перспективы Ярмоленко – журналист провел аналогию с Шевченко

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык не исключает возвращения Андрея Ярмоленко в УПЛ.

Напомним, ранее сам Цыганык заявлял, что однажды Андрей Ярмоленко вернется в Динамо. Сам вингер сборной Украины тоже не исключил такого варианта.

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"Не верю, что Андрей сказал свое последнее слово в Европе. Он – масштабный футболист, футболист очень высокого уровня. Где-то ему не повезло, где-то травмы, где-то изменилась политика клуба. Но еще сезон-два он может спокойно играть в Европе и показать свой уровень.

В каком клубе – это уже вопрос, но он готов себя проявить. А потом вернуться в Динамо. И если он вернется, то это будет очень хороший шаг для украинского футбола – вспомните возвращение Шевченко в Динамо. После него в Украину поехали футболисты серьезного уровня, которые поверили, что здесь их не обманут. Это была вспышка для украинского футбола.

Ярмоленко быстро станет в Киеве своим, ведь это его дом", – рассказал журналист в эфире Цыганык Live.

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