"После игры с Баварией в раздевалке был такой разнос! Луческу делал такой разгон футболистам своей команды, что вы просто не представляете. Стены ходуном ходили.

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Сразу после возвращения из Мюнхена вся команда поехала на базу: теория, тренировки и это дало свои плоды. Где-то Луческу достучался. Футболисты с Шахтером сыграли не так ярко, как хотелось бы, чтобы играло Динамо, но команда сыграла организованно.

Опять же, травма Траоре очень помогла Динамо. Я считаю, что если бы был на поле Лассина, то в те полчаса, когда Динамо начало подсаживаться во втором тайме, Шахтер обязательно забил бы", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, в 10-м туре УПЛ Динамо расписало безголевую ничью с Шахтером и продолжает опережать "горняков" на три очка.

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