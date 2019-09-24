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Цыганык: Полторы тысячи билетов на матч Украина – Сербия были просто аннулированы

18:25 79 Читати українською
Цыганык: Полторы тысячи билетов на матч Украина – Сербия были просто аннулированы
Украина – Сербия / фото: REUTERS

Известный журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" на YouTube предостерег болельщиков от покупки билетов на поединки сборной Украины у спекулянтов.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Призываю всех покупать билеты на матчи сборной исключительно у официальных источников. Дело в том, что билеты сейчас именные. Некоторые люди покупали билеты под другими именами и затем продавали их с рук. И в итоге полторы тысячи билетов, которые были расписаны на какие-то организации, или еще кого-то, были просто аннулированы.

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Шансов попасть на матч с "левыми" фамилиями очень мало. Поэтому покупайте билеты у официальных источников. Так пытаются побороть спекуляцию.

Поэтому, если покупать с рук, то очень велика вероятность того, что вы не попадете на игру. Ведь полторы тысячи фанов не попали на матч Украина – Сербия, потому что не смогли документально подтвердить, что билеты куплены ими, а не спекулянтами", – сказал Цыганик.

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Игорь Цыганык Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Сербия
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