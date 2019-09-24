Цыганык: Полторы тысячи билетов на матч Украина – Сербия были просто аннулированы

Известный журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганык LIVE" на YouTube предостерег болельщиков от покупки билетов на поединки сборной Украины у спекулянтов.

"Призываю всех покупать билеты на матчи сборной исключительно у официальных источников. Дело в том, что билеты сейчас именные. Некоторые люди покупали билеты под другими именами и затем продавали их с рук. И в итоге полторы тысячи билетов, которые были расписаны на какие-то организации, или еще кого-то, были просто аннулированы.

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Шансов попасть на матч с "левыми" фамилиями очень мало. Поэтому покупайте билеты у официальных источников. Так пытаются побороть спекуляцию.

Поэтому, если покупать с рук, то очень велика вероятность того, что вы не попадете на игру. Ведь полторы тысячи фанов не попали на матч Украина – Сербия, потому что не смогли документально подтвердить, что билеты куплены ими, а не спекулянтами", – сказал Цыганик.

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