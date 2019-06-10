Цыганык "поймал" звезду сборной Люксембурга в ночном клубе накануне матча против Украины

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык рассказал, что видел футболиста сборной Люксембурга Жерсона Родригеса в ночном клубе Львова.

"Желаю сборной Люксембурга спокойной ночи во Львове! Тем более лично видел Родригеса 8 июня поздно ночью в одном из известных ночных клубов Львова! Может они уже все понимают", – написал Цыганык в твиттере.

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Напомним, матч 4-го тура отбора на Чемпионат Европы-2020 между Украиной и Люксембургом состоится сегодня, 10-го июня, на Арене Львов, начало запланировано на 21:45.

К слову, после трех туров команда Андрея Шевченко занимает первое место в группе В квалификации к Евро-2020, имея в активе 7 зачетных пунктов.

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