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Цыганык подтвердил намерение "1+1 Media" приобрести права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы

23:14 - Читати українською
Цыганык подтвердил намерение "1+1 Media" приобрести права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы
Игорь Цыганык / Фото из открытых источников

Ведущий программы ПроФутбол Игорь Цыганик поделился инсайдом о планах медиахолдинга "1+1 Media" на показ еврокубков.

"Следующий сезон был в предыдущем пакете, поэтому его покажут те, кто выиграл предыдущий тендер. УЕФА предупредил все телекомпании в Украине, что в сентябре будет разыгрывать новый тендер. Но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы. Пока нет ясности, как и когда будет проходить следующий сезон ЛЧ и ЛЕ. Думаю, ближе к зиме УЕФА определится с тем, чтобы дать телекомпаниям предложения.

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Насколько я знаю, группа компаний "1+1" интересовалась возможностью принять участие в тендере, чтобы купить права на показ матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. В принципе, эти планы не изменились, но сейчас мяч на половине поля УЕФА, они должны сформировать предложение", – сказал Цыганык в эфире ЦиганикLive.

Напомним, сейчас официальными трансляторами еврокубков в Украине являются телеканалы "Футбол".

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Игорь Цыганык Лига Европы Лига чемпионов телевидение
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